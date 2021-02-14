События

03:14 14.02.2021

Главным вопросом предстоящего саммита G7 станет борьба с пандемией - канцелярия британского премьера

2 мин читать
Главным вопросом предстоящего саммита G7 станет борьба с пандемией - канцелярия британского премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на виртуальном саммите G7 в пятницу, 19 февраля, намерен сконцентрировать внимание на совместной борьбе с COVID-19, сообщила канцелярия главы британского кабинета министров.

"Премьер-министр воспользуется этой встречей, которая также станет первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров работать сообща над глобальным подходом к пандемии, который положит конец националистической и раскольнической политике, омрачившей первоначальную реакцию на коронавирус", - говорится в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что Джонсон "будет утверждать, что ставить своих граждан на первое место не следует" и призовет к работе над "единым ответом".

"Последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока в безопасности не будут все страны мира", - подчеркивается в заявлении, в котором также отмечается, что "внедрение вакцин дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

В связи с этим премьер-министр "будет работать с другими лидерами G7 над реализацией своего плана из пяти пунктов по предотвращению будущих пандемий, объявленного на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году".

На саммите, по плану Джонсона, надо будет обсудить, "как ведущие мировые демократии могут работать вместе, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин против коронавируса по всему миру, предотвратить будущие пандемии и лучше защититься от них".

Премьер намерен заявить, что "мировые правительства несут ответственность за совместную работу по обеспечению наилучшего использования этих вакцин". Он надеется, что "2021 год запомнится как год, когда человечество действовало сообща, как никогда ранее, чтобы победить общего врага".

Встреча в пятницу станет первой, организованной премьер-министром в рамках председательства Великобритании в G7 в этом году, и первой встречей лидеров G7 с апреля 2020 года.

Теги: #великобритания #пандемия #саммит #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 13.02.2021
Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

07:11 13.02.2021
В Великобритании министры примут участие в кампании по вакцинации от COVID-19

В Великобритании министры примут участие в кампании по вакцинации от COVID-19

19:55 11.02.2021
Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

13:15 11.02.2021
Посол Британии призвала РФ освободить крымского татарина Куку и всех украинских политзаключенных

Посол Британии призвала РФ освободить крымского татарина Куку и всех украинских политзаключенных

18:52 10.02.2021
Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

11:21 10.02.2021
15% украинцев считают, что Бойко лучше других справился бы в должности премьера - опрос "Украинской социологической группы"

15% украинцев считают, что Бойко лучше других справился бы в должности премьера - опрос "Украинской социологической группы"

20:58 09.02.2021
Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

13:39 08.02.2021
Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности отбросит человечество в худшее прошлое, чем сама пандемия - Кулеба

Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности отбросит человечество в худшее прошлое, чем сама пандемия - Кулеба

11:37 08.02.2021
Никаких консультаций о смене премьера не ведется – замглавы ОПУ Тимошенко

Никаких консультаций о смене премьера не ведется – замглавы ОПУ Тимошенко

05:44 06.02.2021
Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента "охотой на ведьм"

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Ермак назвал причины падения рейтинга Зеленского

Руководитель Офиса президента: объединение с большинством фракции "Батькивщина" возможно, но пока конкретных договорённостей нет

Россия с первого дня вооруженного конфликта на Донбассе не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать - МИД

25 человек обратились к медикам с легкими травмами после землетрясения в Армении

На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

Зеленский поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА