Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента "охотой на ведьм"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.

"Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовано 75 млн человек. Это - самый высокий показатель в истории для действующего президента", - отметил он в заявлении.

При этом Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США. "Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" лишь начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул бывший президент.