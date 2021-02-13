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23:13 13.02.2021

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

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Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Сторонники объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу не смогли на голосовании набрать достаточного для этого количества голосов.

В ходе голосования, которое транслировалось на сайте сената, за импичмент высказалось менее двух третей сенаторов. Для импичмента как раз необходима поддержка минимум двух третей голосующих.

Таким образом, с Трампа снимаются обвинения в подстрекательстве демонстрантов к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным. С ними согласились 7 коллег-республиканцев.

Остальные 43 республиканца проголосовали против импичмента. Одним из их аргументов было то, что объявлять импичмент человеку, который и так уже не является президентом США, противоречит конституции.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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