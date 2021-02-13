Ермак назвал причины падения рейтинга Зеленского

Антипропаганда в отношении украинской власти и недостаточный уровень развития информационной политики в Украине являются главными причинами падения доверия и рейтинга президента, считает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто – это всем хорошо известно", - заявил Ермак в эфире передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" отвечая на вопрос ведущего "чем обусловлено падение рейтинга президента Украины".

Он также добавил, что "уровень информационной политики в стране заставляет желать лучшего".

"Власть не имеет ни одного своего телевизионного канала. Она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении. Против неё работает абсолютно другая система – боты, анонимные телеграмм-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги", - объяснил Ермак.

Кроме того, по словам Ермака, не в пользу Зеленского играет и пандемия коронавируса.