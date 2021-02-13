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22:37 13.02.2021

Руководитель Офиса президента: объединение с большинством фракции "Батькивщина" возможно, но пока конкретных договорённостей нет

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Руководитель Офиса президента: объединение с большинством фракции "Батькивщина" возможно, но пока конкретных договорённостей нет

Партия президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность объединения с большинством фракции "Батькивщина", однако конкретных договорённостей пока нет, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Всё возможно, но возможно в каком контексте: партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, поддерживают курс президента, поддерживают развитие Украины, поддерживают евроинтергацию, реформы и борьбу с коррупцией – всё то, с чем Зеленский шёл на избирательную кампанию и с которой партия "Слуга народа", - заявил Ермак в эфире передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" отвечая на вопрос ведущего "возможно ли расширение парламентского монобольшинства в том числе за счёт присоединения к большинству фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко".

В тоже время он добавил, что "о каких-то конкретных договорённостях пока речи нет".

Теги: #офис #украина #президента #ермак
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