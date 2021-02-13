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20:00 13.02.2021

На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

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На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

Украина будет участвовать во всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае и будет представлена на высоком уровне, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM).

"Мы просто не можем пропустить такое важное мировое событие, как "Экспо-2020". Хочу отдельно поблагодарить руководство ОАЭ за то, что несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, в декабре прошлого года было завершено строительство павильона Украины, и сейчас там продолжаются внутренние работы. На Всемирной выставке в Дубае наша страна будет представлена на высшем уровне", - отметил Зеленский в интервью информационному агентству WАМ (Emirates News Agency WAM), опубликованном на сайте Офиса президента Украины в субботу.

Зеленский отметил, что архитектурный образ павильона Украины воплощает идею колоса пшеницы, высота которого будет составлять 15 метров.

"Пшеница является важным символом для Украины, и желтый цвет на нашем флаге как раз и символизирует пшеничное поле и готовность внести вклад в мировую продовольственную безопасность", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #президент #оаэ #выставка #украина
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