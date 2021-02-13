События

19:23 13.02.2021

Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

1 мин читать
Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

Администрация США в субботу призвала Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

"Важно, чтобы этот доклад (ВОЗ - ИФ) был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей", - сказал Салливан.

Ранее в феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19. По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым.

При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Теги: #сша #воз #китай #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 13.02.2021
Лидер республиканцев в сенате решил голосовать против импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате решил голосовать против импичмента Трампу

18:15 13.02.2021
Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

17:05 13.02.2021
Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

13:29 13.02.2021
Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

12:36 13.02.2021
В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

08:40 13.02.2021
В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

08:22 13.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

04:31 13.02.2021
США готовят меры в ответ на "нарушения прав человека" в России

США готовят меры в ответ на "нарушения прав человека" в России

03:18 13.02.2021
США подозревают Россию и Китай в использовании вакцин в качестве инструмента дипломатии - Белый дом

США подозревают Россию и Китай в использовании вакцин в качестве инструмента дипломатии - Белый дом

02:19 13.02.2021
США должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе – Ермак

США должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

Зеленский поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Зеленский поздравил Драги с формированием нового правительства Италии

Правительство Италии во главе с Драги приступило к работе

Луцк заинтересован в презентации своего потенциала в Израиле

Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

На Херсонщине правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались мошенничеством, находясь под домашним арестом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА