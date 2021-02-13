Зеленский поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Объединенных Арабских Эмиратов за предоставление гуманитарной помощи для противостояния COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Хотел бы также отметить невероятные усилия Эмиратов в борьбе с коронавирусом не только у себя дома, но и за рубежом. ОАЭ оказали помощь многим странам мира, и в Украине не забудут эмиратский самолет, так вовремя доставивший дружескую гуманитарную помощь для противостояния COVID-19, и помогший многим украинцам добраться домой. За это я хотел еще раз выразить благодарность руководству вашей страны", - рассказал Зеленский в интервью информационному агентству WАМ (Emirates News Agency WAM), опубликованном на сайте Офиса президента Украины в субботу.