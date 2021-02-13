События

17:46 13.02.2021

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины в субботу, по состоянию на 17.00.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

Украинские бойцы давали адекватный ответ на обстрелы со стороны противника.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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