На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины в субботу, по состоянию на 17.00.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

Украинские бойцы давали адекватный ответ на обстрелы со стороны противника.