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14:27 13.02.2021

Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

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Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

Из-за ухудшения погодных условий в Украине в нескольких регионах ввели ограничение на передвижение грузового и крупногабаритного транспорта, а в Ривненской области ограничили движение всего транспорта по дорогам государственного значения.

Как сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Так, на Волыни ограничат движение грузовиков на дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка), в Ивано-Франковской области - на дорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка), в Винницкой - М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Жмеринка - Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок Турбов - Погребище), Т-02-12 Винница- Шпиков-Комаргород (участок Тывров - Шпиков).

Кроме того, в связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ривненской области на дорогах государственного значения в пределах региона вводится ограничение движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

"Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 700 человек и 1 тыс. 430 ед. техники. На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам). Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 10 человек и 6 единиц техники", - отмечают спасатели.

Теги: #транспорт #гсчс #погода #дороги
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