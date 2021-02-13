В "Укрзализныце" предупреждают о задержках некоторых поездов из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий в Украине ряд поездов рейсов дальнего сообщения задерживаются, информирует пресс-служба "Укрзализныци" в субботу.

Так, отмечается, что из-за сложных погодных условий в субботу ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на два часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в международный аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" организовала дополнительный рейс экспресса.

Также было немного задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

"Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы - Киев. В нем было 8 пассажиров, следующих в международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них было задержано отправление экспресса до 10:30", - отметили в компании.

Там также сообщают, что поезд сообщения Херсон - Киев задерживается в пути из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадят в купейные вагоны.

"Другие поезда "Укрзализныци" следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику", - резюмируют в пресс-службе.