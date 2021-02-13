События

12:36 13.02.2021

В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

В течение последних суток в украинской столице обнаружили 320 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли 12 человек, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Всего за период пандемии в городе 2504 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 867", - отметил киевский мэр в своем Telegram-канале в субботу.

Среди заболевших: 180 женщин в возрасте от 20 до 99 лет и 8 девочек от 6 до 15 лет. Также заболели 124 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет.

В течение прошедших суток в киевские больницы с коронавирусом госпитализировали 44 пациента. За этот же период выздоровело 1872 человека, увеличив общее количество киевлян, которые преодолели коронавирус, до 86 719 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 71, в Деснянском - 36 и в Святошинском районе - 26 случаев", - резюмировал Виталий Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 13.02.2021
В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

08:22 13.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

05:49 13.02.2021
В Киеве полицейские задержали группу наркоторговцев, изъяли "товара" на миллион гривен

В Киеве полицейские задержали группу наркоторговцев, изъяли "товара" на миллион гривен

22:00 12.02.2021
В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

21:19 12.02.2021
Пекин отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19 в Китае - газета

Пекин отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19 в Китае - газета

20:28 12.02.2021
Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

19:06 12.02.2021
Новым штаммом коронавируса можно заразиться повторно - ВОЗ

Новым штаммом коронавируса можно заразиться повторно - ВОЗ

18:59 12.02.2021
Все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование на данном этапе - глава ВОЗ

Все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование на данном этапе - глава ВОЗ

18:12 12.02.2021
Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

16:17 12.02.2021
В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

Минские соглашения выполнить невозможно, но Украина и президент сделают всё, чтобы они были выполнены с нашей стороны – Ермак

Вопрос отставки правительства в Украине не рассматривается – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Укрзализныце" предупреждают о задержках некоторых поездов из-за непогоды

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индонезии

В воскресенье небольшой снег пройдет в западных областях Украины, с понедельника похолодает

В результате обвала крыши пристройки во Львов погиб один человек – ГСЧС

Зеленский встретился с украинскими моряками с судна Stevia, освобожденными из пиратского плена

Минобороны Украины поделилось идеями парада на День независимости, на который планируют пригласить генсека НАТО

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

У журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK забрали аккредитацию для работы в Раде - депутат

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

Вследствие непогоды обесточены 64 населенных пункта в 7 областях Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА