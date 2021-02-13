В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

В течение последних суток в украинской столице обнаружили 320 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли 12 человек, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Всего за период пандемии в городе 2504 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 867", - отметил киевский мэр в своем Telegram-канале в субботу.

Среди заболевших: 180 женщин в возрасте от 20 до 99 лет и 8 девочек от 6 до 15 лет. Также заболели 124 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет.

В течение прошедших суток в киевские больницы с коронавирусом госпитализировали 44 пациента. За этот же период выздоровело 1872 человека, увеличив общее количество киевлян, которые преодолели коронавирус, до 86 719 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 71, в Деснянском - 36 и в Святошинском районе - 26 случаев", - резюмировал Виталий Кличко.