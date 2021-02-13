В воскресенье небольшой снег пройдет в западных областях Украины, с понедельника похолодает

В ближайшие сутки ненастную погоду в Украине продолжит определять активный циклон, к тому же с северо-запада Европы начнет поступать новая порция холодного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины, ночью и в северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 5-10° мороза; днем 3-8° мороза, на северо-востоке до 11°, в западных, большинстве южных областей и в Крыму 0-5° мороза; в Карпатах ночью 13-18°, днем 8-13° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье небольшой снег, порывы ветра 15-18 м/с, днем без существенных осадков. Температура ночью 12-14°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 февраля самая высокая температура днем была 8,5 тепла в 1975г., самая низкая ночью 27,5 мороза в 1911г.

15 февраля в западных, большинстве северных и центральных областей небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в южной части и на Закарпатье 15 февраля ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; 16 февраля ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

В северо-восточных областях 15 февраля ночью 11-16° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 20°), днем 9-14° мороза, 16 февраля ночью 21-26 °, днем 13-18° мороза.

На остальной территории 15 февраля ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза (в Ровенской, Житомирской и Киевской областях до 12° мороза), 16 февраля ночью 17-22°, днем 10-15° мороза.

В Киеве в ночь на понедельник небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 8-10° мороза.

16 февраля ночью 17-19° мороза, днем 11-13° мороза.