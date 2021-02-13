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08:40 13.02.2021

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

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В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 182 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 6 144 человека, умерло 111 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 889 человек; ️летальных случаев - 111; выздоровело – 6 144", - написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 12 февраля министр сообщил о 4 773 новых больных, 11 февраля сообщалось о 5 039 новых случаях инфицирования COVID-19, 10 февраля было 3 409 новых случаев, 9 февраля зафиксированы 2 656 новых случаев, 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось о 4 310 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 268 049 человек, 24 285 человек - умерли, выздоровели – 1 112 299 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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