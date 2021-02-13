Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро субботы составило 108 млн 186 тыс. 991 случай, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 382 тыс. 880, выздоровели более 79 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 490 тыс. 37 инфицированных COVID-19, зафиксировано 480 тыс. 767 летальных исходов, излечились более 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 892 тыс. 746, число скончавшихся - 155 тыс. 550, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 765 тыс. 455 заболевших, из них умерли 237 тыс. 489 человек, вылечились почти 8,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 307,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 483 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 113.