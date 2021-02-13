Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС, вследствие подрыва ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции.

"За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… У Павлополя …, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

Также недалеко от Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4. Вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которое вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В информации отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "На обстрелы со стороны противника наши военные давали адекватный ответ", – сказано в сообщении.

"С начала текущих суток, 13 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военнослуащими, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.