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07:30 13.02.2021

Вследствие непогоды обесточены 64 населенных пункта в 7 областях Украины

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Вследствие непогоды обесточены 64 населенных пункта в 7 областях Украины

Из-за сложных погодных условий в ночь на субботу, 13 февраля, обесточены 64 населенных пункта в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
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