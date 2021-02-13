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05:49 13.02.2021

В Киеве полицейские задержали группу наркоторговцев, изъяли "товара" на миллион гривен

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В Киеве полицейские задержали группу наркоторговцев, изъяли "товара" на миллион гривен

Сотрудники Нацполиции Украины задержали наркоторговцев, среди которых были и иностранцы, которые распространяли наркотики на территории Киева и региона путем "закладок" и продажи "из рук в руки".

      "Организовал противоправную деятельность 47-летний иностранец, который сейчас проживает в столице. Задержанные "специализировались" на сбыте наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных средств - карфентанил, метадон (фенадол) и дифенгидрамин (димедрол) на территории г.Киева и Киевской области. Распространяли наркотики путем "закладок" и "из рук в руки", - сообщили в Нацполиции в пятницу.

      Учитывая собранные доказательства, правоохранители задержали организатора и двух его сообщников. В ходе санкционированных обысков изъяты мобильные телефоны, деньги и наркотики на миллион гривень.

      Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

      "Организатора суд уже взял под стражу, остальным участникам мера пресечения будет избрана в ближайшее время", - рассказали в ведомстве.

      Полицейские устанавливают каналы приобретения злоумышленниками наркотических средств и других лиц, причастных к преступной деятельности.

      За содеянное им может грозить лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Теги: #киев #наркоторговцы
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