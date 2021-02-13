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04:31 13.02.2021

США готовят меры в ответ на "нарушения прав человека" в России

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США готовят меры в ответ на "нарушения прав человека" в России

Власти США ведут работу над мерами в связи с "нарушениями прав человека" в России, заявил в пятницу представитель госдепа Нед Прайс.

"Я думаю, что на более позднем этапе вы услышите от нас больше о надлежащих мерах (...) в ответ на нарушения (прав человека - ИФ), которые мы видели в РФ", - заявил Прайс в ходе телефонного брифинга.

Он напомнил, что администрация США также изучает прочие возможные "злонамеренные действия" России за последние годы, в частности, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, кибератаки на IT-компанию SolarWinds, "использование химического оружия" против оппозиционера Алексея Навального.

Теги: #сша #россия #права_человека #меры
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