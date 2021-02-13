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03:18 13.02.2021

США подозревают Россию и Китай в использовании вакцин в качестве инструмента дипломатии - Белый дом

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США подозревают Россию и Китай в использовании вакцин в качестве инструмента дипломатии - Белый дом

Россия и Китай пытаются использовать разработанные ими вакцины против COVID-19 как средства достижения дипломатических целей, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Конечно, мы следили за попытками других стран - Китая и России - использовать вакцины в качестве средства достижения успехов на дипломатическом уровне", - заявила Псаки журналистам на брифинге.

"Мы следим за этими действиями с беспокойством", - подчеркнула пресс-секретарь.

Псаки заверила, что за ситуацией следит Агентство национальной безопасности США.

Теги: #сша #россия #китай #вакцины
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