США должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе – Ермак

США, как стратегический партнёр Украины, должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе и в урегулировании вопроса с возвращении всех украинских территорий, считает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня есть Нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырёх участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнёр Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий", - сказал Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в ночь на субботу.