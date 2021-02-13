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02:19 13.02.2021

США должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе – Ермак

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США должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе – Ермак

США, как стратегический партнёр Украины, должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе и в урегулировании вопроса с возвращении всех украинских территорий, считает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня есть Нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырёх участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнёр Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий", - сказал Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в ночь на субботу.

Теги: #сша #оп #донбасс
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