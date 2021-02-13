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02:08 13.02.2021

Минские соглашения выполнить невозможно, но Украина и президент сделают всё, чтобы они были выполнены с нашей стороны – Ермак

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Минские соглашения выполнить невозможно, но Украина и президент сделают всё, чтобы они были выполнены с нашей стороны – Ермак

Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, однако, украинская сторона сделает всё для их реализации, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - заявил Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в ночь на субботу.

Ермак отметил, что "прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно".

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции", - заявил он. Кроме того, Ермак добавил, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнёров – Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали, и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства".

На вопрос "Сохраняется ли сейчас режим прекращения огня?" глава Офиса президента ответил, что "режим прекращения огня продолжается".

"Несмотря на провокации (со стороны РФ и ОРДЛО – ИФ Украина), которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но, если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", - отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что "в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана ("План совместных шагов", представленный Леонидом Кравчуком – ИФ Украина), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

Ермак резюмировал, что "спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет".

Теги: #минские_соглашения #выполнение
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