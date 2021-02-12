В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

В пятницу вечером в акватории Черного моря загорелся сухогруз "PRINCE 4" под флагом Коморских островов, ликвидацией возгорания занимались экипажи двух буксиров, сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

"В Черном море произошел пожар на судне "PRINCE 4", которое вышло из порта Николаев с грузом зерновых", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что пожар тушили при помощи буксира "Нибулон 101" – по левому борту надстройки, буксир "Килби" тушил по правому борту.

В ведомстве подчеркнули, что капитан и экипаж отказались покинуть судно – они решили бороться с огнем.

По состоянию на 22:15 пожар был ликвидирован. "На данный момент пожар ликвидирован и угроз для жизни членов экипажа нет", – констатировали в службе.