Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании – Разумков

В случае признания судом вины народного депутата в неперсональном голосовании. он теряет свои полномочия - Разумков

Народный депутат потеряет свои полномочия, если суд признает его виновным в неперсональное голосовании, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Кнопкодавство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего уголовного процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - цитирует Разумкова пресс-служба аппарата Верховной,ссылаясь на его комментарий ТСН (Телевизионной службе новостей) телеканала 1+1.

Он подчеркнул, что Верховная Рада комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством..

“Места на последних рядах (зала пленарных заседаний - ИФ), которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, проводились такие позорные явления отключены от системы" Рада ". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп", - рассказал Разумков.

Председатель парламента напомнил,что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

"Программа максимум - перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосования. Есть разные варианты, начиная с сенсорных кнопок и заканчивая отпечатком пальца. Но мне бы очень хотелось, чтобы кнопкодавство осталось в истории и последние события только были в хрониках, а не в стенах парламента ", - отметил Разумков.