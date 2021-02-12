В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения, разработана логистика их передвижения по стране, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Они будут ездить 20 дней, поскольку срок между первым и вторым этапами вакцинирования именно 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней – по людям, которых они должны вакцинировать и далее та же самая группа, которая их вакцинировала – две, три, четыре, пять в зависимости от того, какое количество на первом этапе в конкретном регионе, едет дальше и вакцинирует уже второй (этап – ИФ Украина) вакцинации", - рассказал Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в пятницу вечером.

Он уточнил, что в большинстве своём группы сформированы на базе семейных врачей.

По словам Тимошенко, первым этапом вакцинации предусмотрена вакцинация врачей, которые контактируют и лечат заражённых коронавирусом на местах.

Он также добавил, что кураторами вакцинации в каждой конкретной области будут главы департаментов охраны здоровья этих областей, которые тесно сотрудничают с Министерством здравоохранения Украины.

Как сообщалось, вакцинация от COVID-19 в Украине начнётся 15-16 февраля. Первыми вакцинами, которые прибудут в страну в рамках международной инициативы станут "AstraZeneca" и "Phizer". В течение двух лет планируется вакцинация 50% населения.