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20:49 12.02.2021

До 31 мая "Антонов" планирует завершить сборку фюзеляжа первого из трех Ан-178 для ВСУ - Укроборонпром

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До 31 мая "Антонов" планирует завершить сборку фюзеляжа первого из трех Ан-178 для ВСУ - Укроборонпром

Государственное предприятие "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома", начало работы по производству трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

"В настоящее время проводится подготовка стапеля для сборки фюзеляжа самолета, строятся его агрегаты, закончена подготовка производства для изготовления крыла. До 31 мая "Антонов" планирует завершить сборки фюзеляжа первого из трех Ан-178, а затем - провести стыковку крыльев, хвостового оперения и других элементов планера", - сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром" в пятницу.

В госконцерне отметили, что с целью обеспечения потребностей ВСУ предприятие начало выполнять контракт на собственные средства, однако надеется на скорейшее финансирование от АО "Укрэксимбанк". Как известно, соответствующее соглашение с "Антонов" под госгарантии по заказу трех Ан-178 было заключено 29 декабря 2020г. Сумма контракта - почти 3 млрд грн, срок выполнения работ - 4 года.

Теги: #всу #ан178 #украина #антонов
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