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20:28 12.02.2021

Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

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Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Совет министров Италии принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и распространением новых штаммов COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ.

О продлении запрета на перемещение между регионами Италии до 25 февраля объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте.

Кроме того, с воскресенья эпидемиологической обстановке в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будет присвоен "оранжевый уровень". Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.

Остальные регионы Италии остаются в "желтой" зоне: бары и рестораны открыты для посещения до 18:00 местного времени, ночью в стране действует комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано почти 2,7 млн случаев заражения инфекцией. Более 93 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией.

Теги: #италия #меры_ужесточение #коронавирус
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