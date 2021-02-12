На Киевщине группа чиновников наладила коррупционную "схему" выдачи водительских удостоверений для управления сельхозтехникой

Коррупционную деятельность должностных лиц, среди которых руководство одного из государственных учебно-курсовых комбинатов и чиновник Киевского областного управления Госпродпотребслужбы, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно со следователями облуправления полиции.

"По данным следствия, должностные лица облуправления Госпродпотребслужбы и одного из государственных учебно-курсовых комбинатов наладили "схему" выдачи удостоверений на право управления сельхозтехникой. Двое работников профильного учебного заведения Киевщины подыскивали лиц, которым были необходимы удостоверения тракториста-машиниста и соответствующее свидетельство о профподготовке. При этом лицам необязательно было проходить обучение и сдавать экзамены, чтобы получить удостоверение. Необходимо было лишь оплатить указанную должностными лицами - членами экзаменационной комиссии - сумму "вознаграждения", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины полиции в пятницу.

Полицейские получили достаточно доказательств, подтверждающих причастность руководства учебно-курсового комбината и главного специалиста одного из отделов областного управления Госпродпотребслужбы к преступной деятельности. Так, во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий были задокументированы многочисленные факты получения фигурантами неправомерной выгоды на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

"Вчера, 11 февраля, правоохранители задержали трех должностных лиц при получении ими очередного "транша". Кроме того, во время санкционированных обысков в одном из служебных кабинетов изъяли "черновые" записи и почти 41 тыс. грн, вероятно, полученных от лиц за выдачу удостоверений тракториста. Также изъяты соответствующие удостоверения на имя лиц, которые фактически не проходили обучение и не сдавали практический и теоретический экзамены", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела задержаны, всем уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению.