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19:19 12.02.2021

Экс-чиновник завода им.Патона и член правления подозреваются в хищении имущества и отмывании доходов – прокуратура Киева

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Экс-чиновник завода им.Патона и член правления подозреваются в хищении имущества и отмывании доходов – прокуратура Киева

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 уведомлены о подозрении бывший председатель правления ОАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона", член правления завода и директор одного из юридических лиц, уличенные в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Согласно материалам следствия, должностные лица ОАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона" с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Киев, Саперное поле, д.9а, который принадлежал по праву собственности указанному предприятию путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн грн.

"В дальнейшем бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства подозреваемых.

Теги: #завод_патона #украина #хищение
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