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19:02 12.02.2021

НКРЭКУ лишило лицензии газопоставщика в Мелитополе, среди владельцев которого "Нафтогаз" и руководители "УкрГаз-Энерго

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НКРЭКУ лишило лицензии газопоставщика в Мелитополе, среди владельцев которого "Нафтогаз" и руководители "УкрГаз-Энерго

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в пятницу впервые аннулировала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании ООО "Смарт Газ Систем", принадлежащей ЧАО "Мелитопольгаз".

"По результатам проверки было обнаружено грубое нарушение лицензионных условий… Такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми", – цитируется в сообщении член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, на примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан, и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика.

"В дальнейшем Комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий", – подчеркнула она.

По информации НКРЭКУ, в ходе проверки, в частности, установлено, что лицензиат без получения заявлений-присоединения к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа.

Потребители ООО "Смарт Газ Систем", которые до 1 марта 2021 года не успеют выбрать нового поставщика природного газа, автоматически перейдут на обслуживание к поставщику "последней надежды" и будут обеспечены природным газом по цене, не выше предельной установленной Кабинетом министром.

НКРЭКУ на заседании в пятницу также приняла решение о проведении выездной внеплановой проверки ЧАО "Мелитопольгаз".

По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, 25% акций ЧАО "Мелитопольгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", по 8,33% ‒ у руководителей "УкрГаз-Энерго" Игоря Воронина и Юрия Величко, а также их партнера по набсовету "Черкассыгаз" Владимира Болбаса, и еще 40,7782% у инвесткомпании "Финлекс-инвест", бенефициаром которой указан Нг Чинг Ю из Гонконга.

Теги: #газопоставщик #санкция #нкрэку
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