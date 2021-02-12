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18:59 12.02.2021

Все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование на данном этапе - глава ВОЗ

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Пока что рано отбрасывать какие-либо гипотезы о происхождении коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Некоторые вопросы возникли по поводу того, нужно ли отбраковывать некоторые гипотезы на этот счет. Переговорив с некоторыми членами команды (экспертов, побывавших в Ухане - ИФ), я хочу подтвердить, что все гипотезы остаются в силе и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он на брифинге в пятницу.

При этом он заявил, что работавшая в Ухане миссия ВОЗ добилась большего понимания начального этапа пандемии COVID-19, наметила области для дальнейшей исследовательской работы. Он напомнил, что, тем не менее, в ВОЗ никогда не утверждали, что эта миссия позволит пролить свет на все вопросы.

Кроме того, Гебрейесус проинформировал, что на следующей неделе, как он надеется, будет опубликован сводный отчет о поездке экспертов в Ухань, а за ним последует финальный доклад. Он добавил, что после публикации предварительного доклада ВОЗ проведет пресс-конференцию с участием всей международной команды специалистов.

Эксперты ВОЗ приступили к работе в КНР 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

По итогам работы миссии в Китае глава группы экспертов ВОЗ Бен Эмбарек заявил, что специалисты считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19. Также он говорил, что COVID-19 изначально, вероятнее всего, начал распространяться у летучих мышей, однако в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

Между тем, в Вашингтоне заявляли, что рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ. По словам представителя госдепа Нэда Прайса, Пекин на сегодняшний день не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество".

В свою очередь в Пекине выразили надежду, что Вашингтон тоже пригласит экспертов ВОЗ для исследования происхождения коронавируса в США.

Теги: #коронавирус #воз
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