На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

Российские наемники с начала текущих суток семь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Кроме того, вблизи Павлополя в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" дважды применив беспилотный летательный аппарат, враг сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил рядом с населенным пунктом Золотое-4. Также вблизи н.п.Новолуганское был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.