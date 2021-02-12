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18:12 12.02.2021

Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

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Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

С 15 февраля все школы и детсады Киева восстанавливают работу в обычном режиме, сообщил и. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Мы следим за ситуацией, и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких предостережений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - приводит слова Мондриевского пресс-служба КГГА.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придут морозы.

Как сообщалось, столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля из-за погодных условий в Киеве, сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

Теги: #киев #детсады #кгга #погода #школы
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