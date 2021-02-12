Минкультуры Украины заявляет о попытках мошенников от имени руководства министерства требовать деньги у учреждений культуры

Министерство культуры и информационной политики Украины заявляет о попытках мошенников от имени руководства ведомства требовать деньги у учреждений культуры.

"В последнее время в МКИП поступают сообщения о попытках мошенников от имени руководства Министерства требовать деньги у учреждений культуры. Подчеркиваем, что указанные лица не имеют к министерству никакого отношения. МКИП считает такую деятельность противозаконной и недопустимой, и обратится в правоохранительные органы для надлежащего реагирования", - говорится в заявлении ведомства.

В Минкультуры подчеркивают, что такие действия могут квалифицироваться как мошенничество, вымогательство неправомерной выгоды и умышленное дискредитация органа государственной власти.