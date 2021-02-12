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16:52 12.02.2021

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

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Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений в период осложнения погодных условий рассмотреть возможность организации образовательного процесса в дистанционной форме.

"В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса", - сообщила пресс-служба Минобразования.

Соответствующее письмо Министерство направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.

Теги: #минобразования #погода #дистанционное_обучение
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