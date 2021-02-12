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16:40 12.02.2021

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

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Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Кроме того, премьер сообщил, что ЕИБ также предоставит Украине €270 млн на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".

"Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году", - отметил он.

Теги: #шмыгаль #еиб #вакцина #кабмин
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