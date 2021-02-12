События

16:17 12.02.2021

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

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В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

Правоохранители устанавливают причины взрыва в Соломенском районе Киева, в результате чего погиб мужчина 1971 года рождения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв… На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 г. р. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства", - сказано в сообщении.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Теги: #киев #гибель #взрыв #полиция
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