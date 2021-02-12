К 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах - Минкультуры

Полное собрание сочинений в 14-ти томах украинской писательницы Ларисы Косач-Квитки, творившей под псевдонимом Леся Украинка, будет представлено к 150-летнему юбилею со дня ее рождения, которое будет отмечаться 25 февраля, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Юбилейный 2021 год - это возможность популяризировать ее творчество… Презентация 14-томника станет центральным содержательным событием юбилейного года, к которому Украина шла 50 лет. Ведь предыдушее "полное" издание было цензурированным и составляет 12 томов", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Согласно сообщению, полное собрание произведений Леси Украинки официально представят в рамках масштабного художественного проекта "Леся Украинка: 150 имен" в Украинском доме. Событие можно будет посетить с соблюдением карантинных ограничений 25 февраля по приглашениям, а с 26 февраля по 8 марта вход будет бесплатным.

"Предлагаемое 14-томное собрание существенно отличается от предыдущих пяти попыток обнародовать собраны произведения Ларисы Косач-Квитки. Принципиальное отличие издание - это максимальное внимание к рукописям Леси Украинки, в частности, к черновикам, которые приоткрывают завесу над тайнами творческого процесса", - отмечают в министерстве.

Полное издание произведений Леси Украинки разделено тематически и жанрово по следующим направлениям-блоками: драматургия (1-4 тт.), поэзия и лирико-эпические поэмы (5 т.), художественная проза (6 т.), литературная критика и публицистика (7 т.), переводы (8 т.), записи народного творчества и песни, записанные с голоса Леси Украинки (9 т.), "Древняя история восточных народов" и конспекты, выписки, заметки (10 т.), переписка (11-14 тт.).

"Поклонники и исследователи творчества Леси Украинки в каждом томе смогут прочесть не только произведения Леси Украинки, и обширный научный комментарий, а еще ознакомиться с образцами авторского рукописи, иконографии и живописью, первыми публикациями и тому подобное", - заверяют в ведомстве.