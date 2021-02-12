События

15:51 12.02.2021

К 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах - Минкультуры

2 мин читать
К 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах - Минкультуры

Полное собрание сочинений в 14-ти томах украинской писательницы Ларисы Косач-Квитки, творившей под псевдонимом Леся Украинка, будет представлено к 150-летнему юбилею со дня ее рождения, которое будет отмечаться 25 февраля, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Юбилейный 2021 год - это возможность популяризировать ее творчество… Презентация 14-томника станет центральным содержательным событием юбилейного года, к которому Украина шла 50 лет. Ведь предыдушее "полное" издание было цензурированным и составляет 12 томов", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Согласно сообщению, полное собрание произведений Леси Украинки официально представят в рамках масштабного художественного проекта "Леся Украинка: 150 имен" в Украинском доме. Событие можно будет посетить с соблюдением карантинных ограничений 25 февраля по приглашениям, а с 26 февраля по 8 марта вход будет бесплатным.

"Предлагаемое 14-томное собрание существенно отличается от предыдущих пяти попыток обнародовать собраны произведения Ларисы Косач-Квитки. Принципиальное отличие издание - это максимальное внимание к рукописям Леси Украинки, в частности, к черновикам, которые приоткрывают завесу над тайнами творческого процесса", - отмечают в министерстве.

Полное издание произведений Леси Украинки разделено тематически и жанрово по следующим направлениям-блоками: драматургия (1-4 тт.), поэзия и лирико-эпические поэмы (5 т.), художественная проза (6 т.), литературная критика и публицистика (7 т.), переводы (8 т.), записи народного творчества и песни, записанные с голоса Леси Украинки (9 т.), "Древняя история восточных народов" и конспекты, выписки, заметки (10 т.), переписка (11-14 тт.).

"Поклонники и исследователи творчества Леси Украинки в каждом томе смогут прочесть не только произведения Леси Украинки, и обширный научный комментарий, а еще ознакомиться с образцами авторского рукописи, иконографии и живописью, первыми публикациями и тому подобное", - заверяют в ведомстве.

Теги: #юбилей #минкультуры #леся_украинка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:06 09.02.2021
Глава Минкультуры анонсировал программу поддержки культурной индустрии в Украине через введение "сертификатов на спрос"

Глава Минкультуры анонсировал программу поддержки культурной индустрии в Украине через введение "сертификатов на спрос"

09:59 08.02.2021
Ткаченко: Ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры - прямое нарушение закона о культуре

Ткаченко: Ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры - прямое нарушение закона о культуре

17:54 06.02.2021
Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

18:21 01.02.2021
Доработка инфраструктуры в заповедниках "Аскания-Нова", "Хортица" и в Чернобыльской зоне привлечет больше посетителей – Ткаченко на встрече с Зеленским

Доработка инфраструктуры в заповедниках "Аскания-Нова", "Хортица" и в Чернобыльской зоне привлечет больше посетителей – Ткаченко на встрече с Зеленским

10:14 01.02.2021
Креминь считает, что Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры

Креминь считает, что Ткаченко не способен ничего сделать на должности министра культуры

14:59 30.01.2021
Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

14:34 29.01.2021
Ткаченко шокирован информацией, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости собираются открыть покерный клуб

Ткаченко шокирован информацией, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости собираются открыть покерный клуб

10:52 26.01.2021
При Кабмине запустят Совет по развитию креативной экономики, а при Минкультуры создадут Офис по развитию креативных индустрий - Ткаченко

При Кабмине запустят Совет по развитию креативной экономики, а при Минкультуры создадут Офис по развитию креативных индустрий - Ткаченко

16:01 11.01.2021
Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры заработала с 25 января

Ткаченко призывает украинцев соблюдать противоэпидемиологические правила во время локдауна, чтобы сфера культуры заработала с 25 января

12:36 04.01.2021
Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц

Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

В СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19 в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

МИД Украины осуждает решение российского оккупационного режима Цхинвали об аресте гражданина Грузии Зазы Гахеладзе

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

Ограничения движения для грузовиков на дорогах действуют в 4 областях – "Укравтодор"

Словения открывает границы для граждан из стран "красного списка" с 13 февраля

МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

Сын Бердымухамедова назначен вице-премьером Туркменистана

В Дании и ФРГ задержали 14 человек по подозрению в подготовке к теракту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА