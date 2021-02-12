МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

Принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия является необходимым, однако Министерство внутренних дел Украины против в части оборота короткоствольного оружия, отмечает заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", - приводит слова замминистра пресс-служба МВД.

Геращенко отметил, что на сегодняшний день с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет, и нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие.

В МВД напомнили, что законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и альтернативный законопроект №4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде.