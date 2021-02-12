Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

На Донбассе в районе н.п.Павлополь в пятницу на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Сейчас военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. "Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.