События

14:57 12.02.2021

В Киеве с переохлаждением нашли гражданина Швейцарии, перед тем задержанного полицией за драку

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В Киеве с переохлаждением нашли гражданина Швейцарии, перед тем задержанного полицией за драку

Гражданин Швейцарии 23 лет найден в Киеве в пятницу утром без обуви и с переохлаждением, пишет Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на своей странице в Facebook.

"Утром в центральную диспетчерскую поступил вызов, что возле станции метро "Черниговская" замерзает человек. Им оказался молодой швейцарец 23 лет. По словам сотрудников полиции, накануне был задержан за драку, а уже около 1 часа ночи отпущен из отделения. Утром прохожие нашли его возле станции метро "Черниговская" без обуви с признаками переохлаждения, сообщив, что "человек замерзает". Обстоятельства выясняет полиция", - говорится в сообщении.

В то же время, Интернет-издание "Киев информ" сообщает, что гражданин Швейцарии замерз насмерть, и утром он был найден уже неживым.

У агентства "Интерфакс-Украина" пока нет опровержения или подтверждения информации о смерти иностранца.

 

Теги: #погода #киев #переохлаждение #иностранец
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