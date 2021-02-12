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13:48 12.02.2021

В СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19 в Украине

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В СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19 в Украине

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) фиксирует активный рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19 в стране.

Как сообщает аппарат СНБО на странице в Facebook, в начале пандемии в мире ежедневно регистрировалось более 18 млн фишинговых сообщений на тему COVID-19. Отмечается, что с середины 2020 года их количество постепенно уменьшалось.

"В конце января Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей сети Интернет, основной темой которой было начало вакцинации от COVID-19 в Украине. Во время атаки на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины", - сказано в сообщении.

Так, для размещения страницы атакующие зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен Минздрава Украины - moz.gov.ua. На фейковых странице была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл с подробностями.

"В этот документ был встроен вредоносный код (макрос), который при открытии файла втайне от пользователя загружает и выполняет другой вредоносный скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером. Таким образом, атакующие получали полный доступ к компьютеру жертвы", - добавили в НКЦК.

 

Теги: #снбо #кибербезопасность #вакцинация
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