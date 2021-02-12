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13:00 12.02.2021

На выходных в Украине будет холодно, но к воскресенью утихнут снегопады

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На выходных в Украине будет холодно, но к воскресенью утихнут снегопады

В ближайшие сутки, 13 февраля, погоду в Украине будет определять холодный воздух, арктического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в большинстве областей Украины ожидается снег, ночью в северных областях местами значительный, однако в южной части, а днем также и на западе страны - без существенных осадков. На дорогах большинства областей - гололедица.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели.

Температура ночью 10-15°, днем 8-13° мороза, в западных и южных областях местами 2-7° мороза, в Карпатах в течение суток 16-21° мороза.

В Киеве - снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; на дорогах голодедица. Температура в течение суток 11-13° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,2 градуса тепла в 1995 году, а самая низкая – на отметке 29,1 градуса мороза в 1911 году.

В воскресенье, 14 февраля, в Карпатах небольшой снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза; на северо-востоке страны ночью 15-18° мороза, днем 10-15° мороза; в южной части и западных областях ночью 7-12°, днем 2-7° мороза, на Закарпатье от 4° мороза до 1° тепла; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В Киеве 14 февраля - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 6-8° мороза.

Теги: #укргидрометцентр
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