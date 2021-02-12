Германия с воскресенья вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией

Германия с 14 февраля вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель МВД ФРГ.

"Федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицированы федеральным правительством как регионы мутировавшего вируса. Введение внутреннего пограничного контроля нужно для того, чтобы по возможности пресечь поступление вируса в Германию", - цитирует представителя министерства телеканал Welt.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что "контроль начнется в ночь на воскресенье".