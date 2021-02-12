В Венгрии растет число случаев COVID-19 из-за "британского" штамма - премьер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал недавний рост случаев заражения COVID-19 в стране с распространением "британского" штамма вируса, сообщает издание Hungary Today в пятницу.
Орбан заявил, что противоэпидемические ограничения должны остаться в силе. Но более строгие меры по борьбе с коронавирусом вводить нет необходимости, потому что в стране уже идет вакцинация населения.
Первую прививку от коронавируса в Венгрии сделали 310 тыс. человек, а еще 383 тыс. - переболели COVID-19. Орбан сказал, что, если бы страна могла начать вакцинацию препаратом китайской компании Sinopharm, все 2 млн 448 тыс. человек, зарегистрировавшихся на прививку, могли бы ее сделать к Пасхе.
Венгрия в четверг начала вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V". На данный момент у страны есть несколько десятков тысяч доз этого препарата.
С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 380 тыс. человек, более 13,4 тыс. - умерли.