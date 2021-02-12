На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов

Правоохранители совместно с представителями региональных центров Государственной экологической инспекции Украины задокументировали факты грубого нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предприятием- лицензиатом с Киевской области.

"Вчера, 11 февраля, проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Так, согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, которые не подлежат дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Однако установлено, что предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса Украины).

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.