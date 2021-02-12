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11:44 12.02.2021

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

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Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

Из-за сложных погодных условий в пятницу с опозданием следуют поезда №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут, которые задерживаются на шесть и пять часов соответственно.

Как сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ), 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на центральном вокзале Киева, бесплатно размещены в зале ожидания повышенного комфорта до прибытия поезда. Для пассажиров поезда №14, которые продолжат поездку в направлении Днепра и Запорожья, будет организована пересадка на вечерний поезд "Интерсити+".

Кроме того, как информирует УЗ, утром в пятницу также была задержана на 26 минут отправка со Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск для пересадки пассажиров поезда Днепр - Трускавец.

Другие поезда, согласно сообщению, курсируют по расписанию. При необходимости для всех пассажиров компания обещает оперативно организовать удобные пересадки и создать комфортные условия ожидания рейса, которые будут идти не по графику.

В целом за сутки (с 7:00 11 февраля до 7:00 12 февраля) в мероприятиях по борьбе со снегом было задействовано более 6,6 тыс. железнодорожников. За указанный период было очищено от снега почти 14 тыс. стрелочных переводов и 473 пассажирские платформы. Также было задействовано 44 единицы снегоуборочной техники.

Теги: #укрзализныця #непогода
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