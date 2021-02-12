События

11:34 12.02.2021

СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию в военной сфере

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СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию в военной сфере

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ для сбора секретных сведений по боеготовности и обеспечения Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставили задачу получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники ВСУ во время проведения АТО/ООС.

"Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей", - сказано в сообщении.

СБУ задержала агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам. Операция происходила согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #фсб_рф #контрразведка #сбу #агенты
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