77% украинцев не довольны тем, как правительство справляется с коронавирусом - опрос

Более трех четвертей украинцев считает, что правительство плохо справляется с пандемией Covid-19, свидетельствуют результаты нового глобального изучения отношения к коронавирусному кризису, проведенного Международной ассоциацией Гэллап.

45% респондентов указали, что "категорически не согласны" с утверждением, что правительство хорошо справляется с коронавирусом, 32% - "не согласны", 18% - "согласны", 3% - "абсолютно согласны", и 3% - не смогли определиться с ответом.

В ТОП-5 стран, негативно оценивающих действия правительства в связи с коронавирусом, кроме Украины, вошли Босния и Герцеговина (75%), США - 67%, Испания - 66%, Эквадор и Мексика - 65%. В ТОП-5 согласных с тем, что правительство хорошо справляется с коронавирусом, входят Вьетнам (100%), Республика Корея (89%), Индия и Азербайджан (86%), Австралия (82%), Малайзия (79%).

В целом, больше половины населения стран мира согласны (37%) или твердо согласны (17%) с тем, что их правительства хорошо справляются с коронавирусом, две пятых всех опрошенных с этим не согласны (25%) или категорически не согласны (17%), остальные сомневаются в своих суждениях (4%).

68% опрошенных украинцев заявили, что они готовы пожертвовать некоторыми своими правами человека, если это поможет избежать распространения вируса (35% - согласны, 33% - абсолютно согласны). 13% украинцев с этим категорически не согласны, 11% - не согласны, 8% - не смогли ответить.

В ТОП-5 стран, граждане которых не согласных пожертвовать своими правами человека, вошли Япония (47%), Мексика (41%), Палестина (40%), РФ (39%), Перу (37%), а в ТОП-5 согласных с этим входят Вьетнам (96%), Грузия (90%), Кот-д'Ивуар - 88%, Ирак - 87%, Таиланд - 85%.

В мире почти три четверти респондентов высказали готовность пожертвовать некоторыми своими правами человека, если это поможет избежать распространения заболевания (43% - согласны, 27% - абсолютно согласны), а четверть всех респондентов разделяют противоположное мнение (16% - не согласны, 8% - категорически не согласны).

Более половины жителей Украины одобряют ограничения на поездки между странами, как средство предотвращения заболеваемости на Covid-19 (30% - абсолютно согласны, 28% - согласны). Не согласны с этим утверждением 21% респондентов из Украины, категорически не согласны - 15%. 6% не смогли дать ответ.

В ТОП-5 стран не согласных с тем, что ограничения путешествий между странами является приемлемым средством для борьбы с распространением коронавируса, попали Босния и Герцеговина (43%), Колумбия (37%), Кения и Украина (36%), Иордания (34%), Косово и Палестина (31%). В ТОП-5 согласных входят Вьетнам (99%), Финляндия (93%), Австралия (91%), Индонезия, Республика Корея (88%), Великобритания (87%).

В целом более трех четвертей стран мира согласны (42%) или полностью согласны (33%) с тем, что ограничения на поездки между странами приемлемы для борьбы с распространением коронавируса, пятая часть опрошенных не согласны (15%) или категорически не согласны (7%) с этим.

Всего в рамках исследования было опрошено 44 тыс 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.