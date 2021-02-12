События

10:43 12.02.2021

Потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают $21 млрд - Резников

1 мин читать
Потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают $21 млрд - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил со ссылкой на экспертные данные, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины" в пятницу в Киеве.

Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.

По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.

Теги: #оккупация #резников #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:40 12.02.2021
На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

21:53 11.02.2021
Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

20:48 11.02.2021
Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал рядом с линией соприкосновения на Донбассе

Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал рядом с линией соприкосновения на Донбассе

19:01 11.02.2021
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после принятия всеми сторонами минских переговоров "Плана совместных шагов" – Зеленский

Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после принятия всеми сторонами минских переговоров "Плана совместных шагов" – Зеленский

11:05 11.02.2021
Зеленский и послы G7 отправились на Донбасс

Зеленский и послы G7 отправились на Донбасс

10:41 11.02.2021
Европарламент осудил нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Европарламент осудил нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

14:33 10.02.2021
Возле Песок снайпер ранил украинского военнослужащего

Возле Песок снайпер ранил украинского военнослужащего

13:58 10.02.2021
Кабмин за два месяца подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса - Резников

Кабмин за два месяца подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса - Резников

20:35 07.02.2021
Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение во время снайперского обстрела Новомихайловки

Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение во время снайперского обстрела Новомихайловки

15:21 06.02.2021
Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию в военной сфере

Сняты ограничения на движение грузовиков в 10 областях, в Волынской и Львовской еще действуют – "Укравтодор"

В Украине за сутки 4 773 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 211 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасов противогололедных средств хватит до конца зимы - "Укравтодор"

Германия с воскресенья вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией

Глава Верховного суда: Пусть в этой редакции, но законопроект о возобновлении работы ВККС будет принят

Больше половины украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина – соцопрос

В Венгрии растет число случаев COVID-19 из-за "британского" штамма - премьер

65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 – опрос

На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

СБУ задержала двух агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию в военной сфере

77% украинцев не довольны тем, как правительство справляется с коронавирусом - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА